Захарова зраділа, що "західна гідра" не пустила її на саміт ОБСЄ

Пресаташе МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що рада забороні на вʼїзд до Мальти для участі в саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Своїми думками вона поділилась у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Свій розлогий пост Захарова починає з жалю стосовно того, що "західна гідра" влаштувала багато "підступів" російським дипломатам.

Вона запевнила, що не засмучена неможливістю "виконувати свою роботу" цього разу, тому що зможе "піти на концерт у Кремлівський палац, де виступає дитячий колектив "Домісолька".

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"У програмі вечора – пісня "Рождество. В добрый час!", створена рік тому спільно з білоруськими друзями. Музика Леоніда Ширіна, текст мій", – похизувалась Захарова.

"Не було б щастя, та Захід допоміг", – підсумувала пресаташе російського МЗС, супроводивши речення емодзі із очима-серденьками.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Марії Захаровій анулювали візу для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті 5-6 грудня.

Водночас глава МЗС Росії Сергєй Лавров, хоч і під санкціями, але участь у зустрічі братиме. Це стане першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни.

Минулого року його впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").