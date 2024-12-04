В МИД подтвердили, что Сибига едет на встречу ОБСЕ, где будет Лавров

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Министерство иностранных дел анонсировало визит главы Андрея Сибиги на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте, где будет присутствовать и глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД, пишет "Европейская правда".

Сибига, как отмечается, совершит визит на Мальту 4-5 декабря "для участия в 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ".

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"Глава МИД выступит на пленарной сессии министерского заседания ОБСЕ и проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-партнеров Украины", – анонсировали в ведомстве.

Там добавили, что глава украинской дипломатии сосредоточится на российской агрессии против Украины, ее последствиях для безопасности на пространстве ОБСЕ и за его пределами и необходимости достижения "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров, хоть и находится под санкциями ЕС, но будет участвовать в министерской встрече ОБСЕ на Мальте. Это станет первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны.

По информации СМИ, Лавров будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.

В прошлом году главу российского МИД впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").