У США нарешті визначили всіх переможців виборів до Палати представників

Через майже місяць після дня виборів у США визначили всіх 435 депутатів, обраних до Палати представників США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Останнім округом, де оголосили результати виборів до нижньої палати Конгресу США, став 13-ий округ у Каліфорнії. Там демократ Адам Грей переміг кандидата від республіканців Джона Дуарте з відривом у менш ніж 200 голосів.

Таким чином, у Палаті представників США Республіканська партія матиме незначну більшість у 220 голосів (мінімально необхідно 218, тоді як Демократична – 215.

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У Сенаті республіканці також матимуть невелику більшість у 53 парламентарі зі 100. Отже, партія Дональда Трампа отримала контроль над законодавчою та виконавчою владою.

Водночас незначна перевага республіканців в обох палатах, а також проблеми з їхньою єдністю свідчить, що принаймні деякі голосування потребуватимуть підтримки Демократичної партії.

Ситуація в Конгресі ще може незначним чином змінитись: Трамп номінував кількох сенаторів на посади у своїй адміністрації, й вакантні місця будуть заповнені на довиборах.

Крім того, оголосив про складання повноважень член Палати представників Метт Гейц, якого спершу номінували на посаду генпрокурора США, але потім він відмовився від номінації.