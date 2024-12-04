В США наконец определили всех победителей выборов в Палату представителей

Спустя почти месяц после дня выборов в США определили всех 435 депутатов, избранных в Палату представителей США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Последним округом, где объявили результаты выборов в нижнюю палату Конгресса США, стал 13-й округ в Калифорнии. Там демократ Адам Грей победил кандидата от республиканцев Джона Дуарте с отрывом в менее чем 200 голосов.

Таким образом, в Палате представителей США Республиканская партия будет иметь незначительное большинство в 220 голосов (минимально необходимо 218, тогда как Демократическая – 215.

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В Сенате республиканцы также будут иметь небольшое большинство в 53 парламентария из 100. Итак, партия Дональда Трампа получила контроль над законодательной и исполнительной властью.

В то же время незначительное преимущество республиканцев в обеих палатах, а также проблемы с их единством свидетельствует, что по крайней мере некоторые голосования потребуют поддержки Демократической партии.

Ситуация в Конгрессе еще может незначительно измениться: Трамп номинировал нескольких сенаторов на должности в своей администрации, и вакантные места будут заполнены на довыборах.

Кроме того, объявил о сложении полномочий член Палаты представителей Мэтт Гейц, которого сначала номинировали на должность генпрокурора США, но потом он отказался от номинации.