У МЗС Чехії нарахували до 100 підозрілих інцидентів в Європі, пов'язаних з РФ

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що до сотні "підозрілих інцидентів" у Європі впродовж 2024 року можуть бути пов’язані з Росією.

Про це він сказав журналістам, коли прибув на зустріч з колегами з НАТО у Брюсселі, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначив Ліпавський, до сотні "підозрілих інцидентів" в Європі цього року можуть бути пов'язані з Росією.

"Цього року в Європі сталося 500 підозрілих інцидентів. До 100 з них можна віднести до російських гібридних атак, шпигунства, операцій впливу. Ми повинні послати потужний сигнал Москві, що з цим ми не будемо миритися", – наголосив очільник МЗС Чехії.

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Нагадаємо, нещодавно у британському уряді попередили, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "виключити світло для мільйонів людей".

Повідомляли також, що Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.

З огляду на безпекові ризики голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни Альянсу повинні будуть витрачати близько 3% свого валового внутрішнього продукту на оборону.