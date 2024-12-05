Вищому суду Італії знадобляться тижні для рішення щодо механізму депортації до Албанії

Верховний суд Італії напередодні розглянув справи, пов'язані з планом уряду з переправлення мігрантів до Албанії, але на ухвалення рішення про його законність підуть тижні.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, інформує "Європейська правда".

Останніми місяцями суди нижчої інстанції Італії ставили під сумнів законність доправлення мігрантів в табори в Албанії, заявляючи, що це суперечить європейському законодавству.

Суди наказували негайно переправляти мігрантів назад в Італію.

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Згідно з планом прем’єрки Джорджії Мелоні, мігранти зі складеного урядом списку "безпечних країн" можуть бути депортовані до Албанії і швидше репатрійовані після прискореного розгляду.

До Верховного суду звернулися з проханням переглянути законність цього списку і винести рішення за апеляціями Міністерства внутрішніх справ на рішення, які визнали недійсними затримання мігрантів в Албанії.

Після слухань у Римі джерела повідомили, що суд винесе свій вердикт найближчими тижнями. Адвокати мігрантів попросили суд передати справу до Суду ЄС.

Рішення італійських суддів проти албанського плану ґрунтується на жовтневому рішенні Суду ЄС, не пов'язаному з Італією, в якому йдеться про те, що жодна країна походження шукача притулку не може вважатися безпечною, якщо будь-яка її частина є небезпечною.

Суд ЄС закликали повернутися до цього питання, щоб з'ясувати, чи правильно діяли італійські судді, інтерпретуючи своє жовтневе рішення, але очікується, що на це підуть місяці. Тим часом уряд припинив відправку мігрантів до Албанії.

Нагадаємо, з жовтня набула чинності угода між Албанією та Італією, згідно з якою чоловіки з країн, які вважаються безпечними і які були затримані в міжнародних водах під час спроби потрапити з Африки до Європи, передаються до двох албанських центрів.

Там мігранти перебувають доти, доки Італія розглядає їхні прохання про надання притулку. Це не поширюється на жінок, дітей та вразливих осіб.

Відтоді до центрів в Албанії були відправлені 24 мігранти, але всі вони рішеннями італійських суддів були повернуті до Італії, оскільки визначення "безпечних країн" італійського уряду суперечить рішенню Суду ЄС.