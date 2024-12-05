Высшему суду Италии потребуются недели для решения по механизму депортации в Албанию

Верховный суд Италии накануне рассмотрел дела, связанные с планом правительства по переправке мигрантов в Албанию, но на принятие решения о его законности уйдут недели.

Об этом агентству Reuters сообщили источники, информирует "Европейская правда".

В последние месяцы суды низшей инстанции Италии ставили под сомнение законность доставки мигрантов в лагеря в Албании, заявляя, что это противоречит европейскому законодательству.

Суды предписывали немедленно переправлять мигрантов обратно в Италию.

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Согласно плану премьера Джорджии Мелони, мигранты из составленного правительством списка "безопасных стран" могут быть депортированы в Албанию и быстрее репатриированы после ускоренного разбирательства.

В Верховный суд обратились с просьбой пересмотреть законность этого списка и вынести решение по апелляциям Министерства внутренних дел на решения, которые признали недействительными задержания мигрантов в Албании.

После слушаний в Риме источники сообщили, что суд вынесет свой вердикт в ближайшие недели. Адвокаты мигрантов попросили суд передать дело в Суд ЕС.

Решение итальянских судей против албанского плана основывается на октябрьском решении Суда ЕС, не связанном с Италией, в котором говорится о том, что ни одна страна происхождения искателя убежища не может считаться безопасной, если любая ее часть является опасной.

Суд ЕС призвали вернуться к этому вопросу, чтобы выяснить, правильно ли действовали итальянские судьи, интерпретируя свое октябрьское решение, но ожидается, что на это уйдут месяцы. Тем временем правительство прекратило отправку мигрантов в Албанию.

Напомним, с октября вступило в силу соглашение между Албанией и Италией, согласно которому мужчины из стран, которые считаются безопасными и которые были задержаны в международных водах при попытке попасть из Африки в Европу, передаются в два албанских центра.

Там мигранты находятся до тех пор, пока Италия рассматривает их просьбы о предоставлении убежища. Это не распространяется на женщин, детей и уязвимых лиц.

С тех пор в центры в Албании были отправлены 24 мигранта, но все они решениями итальянских судей были возвращены в Италию, поскольку определение "безопасных стран" итальянского правительства противоречит решению Суда ЕС.