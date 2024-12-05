У Раді Європи засудили викрадення мерів Росією на тлі загибелі глави Дніпрорудного

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марк Кулс засудив Росію за загибель мера тимчасово окупованого міста Дніпрорудне у Запорізькій області.

Про це з посиланням на заяву Кулса пише "Європейська правда".

Кулс заявив, що "із сумом і тривогою" дізнався про смерть в російському полоні Євгена Матвеєва, мера тимчасово окупованого міста Дніпрорудне в Україні.

"Я віддаю належне мужності та рішучості мера Матвєєва і підтверджую, що Конгрес найрішучішим чином засуджує викрадення мерів та інших місцевих посадовців на тимчасово окупованих територіях", – наголосив він.

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Також Кулс зазначив, що міський голова херсонського міста Нова Пристань Олександр Бабич, Херсонський міський голова Ігор Колихаєв та староста села у Чернігівській області Нові Боровичі Анатолій Сірий продовжують незаконно утримуватися російськими окупаційними силами та мають бути негайно звільнені.

"Їхнє місцезнаходження має бути підтверджене у першочерговому порядку", – наголосив він.

Він акцентував, що повідомлення про свавільні затримання українців російськими силовиками є шокуючими та численними.

"Вони підтверджують широке застосування нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та катувань. Усі викрадення та свавільні затримання є серйозними порушеннями прав людини, за які має бути встановлена та забезпечена відповідальність", – додав президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Про те, що мера Дніпрорудного викрали російські загарбники, стало відомо 13 березня 2022 року. 4 грудня 2024 року голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що Матвеєв загинув.

19 листопада Сполучене Королівство оголосило обмежувальні заходи проти низки осіб, причетних до примусового вивезення Росією і "перевиховання" українських дітей із захоплених територій.

26 листопада Литва викликала тимчасово повіреного у справах РФ і вручила ноту протесту щодо воєнних злочинів, які скоює російська окупаційна армія на території України.