В Совете Европы осудили похищение мэров Россией на фоне гибели главы Днепрорудного

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулс осудил Россию за гибель мэра временно оккупированного города Днепрорудное в Запорожской области.

Об этом со ссылкой на заявление Кулса пишет "Европейская правда".

Кулс заявил, что "с грустью и тревогой" узнал о смерти в российском плену Евгения Матвеева, мэра временно оккупированного города Днепрорудное в Украине.

"Я отдаю должное мужеству и решимости мэра Матвеева и подтверждаю, что Конгресс решительным образом осуждает похищение мэров и других местных чиновников на временно оккупированных территориях", – подчеркнул он.

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Также Кулс отметил, что городской голова херсонского города Новая Пристань Александр Бабич, Херсонский городской голова Игорь Колыхаев и староста села в Черниговской области Новые Боровичи Анатолий Сирый продолжают незаконно удерживаться российскими оккупационными силами и должны быть немедленно освобождены.

"Их местонахождение должно быть подтверждено в первоочередном порядке", – подчеркнул он.

Он акцентировал, что сообщения о произвольных задержаниях украинцев российскими силовиками являются шокирующими и многочисленными.

"Они подтверждают широкое применение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и пыток. Все похищения и произвольные задержания являются серьезными нарушениями прав человека, за которые должна быть установлена и обеспечена ответственность", – добавил президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

О том, что мэра Днепрорудного похитили российские захватчики, стало известно 13 марта 2022 года. 4 декабря 2024 года председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что Матвеев погиб.

19 ноября Соединенное Королевство объявило ограничительные меры против ряда лиц, причастных к принудительному вывозу Россией и "перевоспитанию" украинских детей с захваченных территорий.

26 ноября Литва вызвала временно поверенного в делах РФ и вручила ноту протеста относительно военных преступлений, которые совершает российская оккупационная армия на территории Украины.