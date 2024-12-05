Речник МЗС Чехії під час виступу Лаврова в ОБСЄ демонстративно читав книгу про суд над Путіним

Речник Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Драке під час виступу глави МЗС РФ Лаврова на зустрічі ОБСЄ читав книгу про те, як може виглядати майбутній суд для очільника Кремля за війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", таким фото речник поділився у своєму X (Twitter).

Драке розповів, що на час виступу Лаврова міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пішов із зали, а він у свою чергу "з користю витратив вільний час і надолужив дещо з обов’язкового до прочитання".

While the Russian Foreign Minister delivered his speech at the OSCE, my boss Minister @JanLipavsky left the room, so I made use of my free time and caught up on some compulsory reading. pic.twitter.com/E8MaP4oST8 Реклама: December 5, 2024

На фото можна бачити, що у нього в руках книжка "Суд над Владіміром Путіним" авторства юриста Джеффрі Робертсона, де він аналізує потенційні механізми і труднощі притягнення до відповідальності очільника Кремля за розв’язану ним війну.

Нагадаємо, низка країн – у тому числі Чехія - влаштували демарш Лаврову під час його виступу на зустрічі ОБСЄ, що проходить на Мальті.

Приїзд Лаврова на засідання став першою його появою у країні ЄС з початку повномасштабної війни.

У Єврокомісії пояснили, що накладені на Лаврова санкції передбачають замороження активів та заборону особам в ЄС надавати йому "будь-які економічні ресурси", проте він не перебуває під забороною на поїздки.