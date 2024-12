Речник МЗС Чехії під час виступу Лаврова в ОБСЄ демонстративно читав книгу про суд над Путіним

Речник Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Драке під час виступу глави МЗС РФ Лаврова на зустрічі ОБСЄ читав книгу про те, як може виглядати майбутній суд для очільника Кремля за війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", таким фото речник поділився у своєму X (Twitter).

Драке розповів, що на час виступу Лаврова міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пішов із зали, а він у свою чергу "з користю витратив вільний час і надолужив дещо з обов’язкового до прочитання".

While the Russian Foreign Minister delivered his speech at the OSCE, my boss Minister @JanLipavsky left the room, so I made use of my free time and caught up on some compulsory reading. pic.twitter.com/E8MaP4oST8

