Спикер МИД Чехии демонстративно читал книгу о суде над Путиным под речь Лаврова в ОБСЕ

Представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Драке во время выступления главы МИД РФ Лаврова на встрече ОБСЕ читал книгу о том, как может выглядеть будущий суд для главы Кремля за войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", таким фото представитель поделился в своем X (Twitter).

Драке рассказал, что на время выступления Лаврова министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ушел из зала, а он в свою очередь "с пользой потратил свободное время и наверстал кое-что из обязательного к прочтению".

While the Russian Foreign Minister delivered his speech at the OSCE, my boss Minister @JanLipavsky left the room, so I made use of my free time and caught up on some compulsory reading. pic.twitter.com/E8MaP4oST8 Реклама: December 5, 2024

На фото можно видеть, что у него в руках книга "Суд над Владимиром Путиным" авторства юриста Джеффри Робертсона, где он анализирует потенциальные механизмы и трудности привлечения к ответственности главы Кремля за развязанную им войну.

Напомним, ряд стран – в том числе Чехия - устроили демарш Лаврову во время его выступления на встрече ОБСЕ, проходящей на Мальте.

Приезд Лаврова на заседание стал первым его появлением в стране ЕС с начала полномасштабной войны.

В Еврокомиссии пояснили, что наложенные на Лаврова санкции предусматривают замораживание активов и запрет лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы", однако он не находится под запретом на поездки.