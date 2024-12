Спикер МИД Чехии демонстративно читал книгу о суде над Путиным под речь Лаврова в ОБСЕ

Представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Драке во время выступления главы МИД РФ Лаврова на встрече ОБСЕ читал книгу о том, как может выглядеть будущий суд для главы Кремля за войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", таким фото представитель поделился в своем X (Twitter).

Драке рассказал, что на время выступления Лаврова министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ушел из зала, а он в свою очередь "с пользой потратил свободное время и наверстал кое-что из обязательного к прочтению".

While the Russian Foreign Minister delivered his speech at the OSCE, my boss Minister @JanLipavsky left the room, so I made use of my free time and caught up on some compulsory reading. pic.twitter.com/E8MaP4oST8

