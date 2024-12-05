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Спикер МИД Чехии демонстративно читал книгу о суде над Путиным под речь Лаврова в ОБСЕ

Новости — Четверг, 5 декабря 2024, 14:56 — Мария Емец

Представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Драке во время выступления главы МИД РФ Лаврова на встрече ОБСЕ читал книгу о том, как может выглядеть будущий суд для главы Кремля за войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", таким фото представитель поделился в своем X (Twitter).

Драке рассказал, что на время выступления Лаврова министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ушел из зала, а он в свою очередь "с пользой потратил свободное время и наверстал кое-что из обязательного к прочтению".

На фото можно видеть, что у него в руках книга "Суд над Владимиром Путиным" авторства юриста Джеффри Робертсона, где он анализирует потенциальные механизмы и трудности привлечения к ответственности главы Кремля за развязанную им войну.

Напомним, ряд стран – в том числе Чехия - устроили демарш Лаврову во время его выступления на встрече ОБСЕ, проходящей на Мальте.

Приезд Лаврова на заседание стал первым его появлением в стране ЕС с начала полномасштабной войны.

В Еврокомиссии пояснили, что наложенные на Лаврова санкции предусматривают замораживание активов и запрет лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы", однако он не находится под запретом на поездки.

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ОБСЕ Чехия
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