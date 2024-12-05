ЗМІ: Санду – в Румунії для підтримки проєвропейської кандидатки в президенти

Президентка Молдови Майя Санду в четвер, 5 грудня, вирушила до Румунії, щоб висловити підтримку проєвропейській кандидатці в президенти Елені Ласконі.

Про це з посиланням на джерела повідомив телеканал Digi24, пише "Європейська правда".

Візит Санду до Румунії офіційно не анонсувався, у ЗМІ не опублікували жодних фотографій.

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За інформацією джерел Digi24, молдовська лідерка раніше висловила слова підтримки Ласконі під час телефонної розмови, але наразі не відомо, чи вони вже зустрілись або чи зустріч взагалі планується.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Його суперниця, висуванка Союзу порятноку Румунії Елена Ласконі, вийшла на друге місце і разом із ним змагатиметься за посаду президента в другому турі виборів 8 грудня.

Раніше Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу РФ.

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