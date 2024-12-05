Президент Молдовы Майя Санду в четверг, 5 декабря, отправилась в Румынию, чтобы выразить поддержку проевропейскому кандидату в президенты Елене Ласкони.

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Digi24, пишет "Европейская правда".

Визит Санду в Румынию официально не анонсировался, в СМИ не опубликовали никаких фотографий.

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По информации источников Digi24, молдавский лидер ранее выразила слова поддержки Ласкони во время телефонного разговора, но пока не известно, встретились ли они уже или встреча вообще планируется.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный кандидат Келин Джорджеску.

Его соперница, выдвиженка Союза за спасение Румынии Елена Ласкони, вышла на второе место и вместе с ним будет бороться за пост президента во втором туре выборов 8 декабря.

Ранее Ласкони призвала поддержать ее кандидатуру, чтобы предотвратить возвращение Румынии в зону влияния РФ.

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