СМИ: Санду – в Румынии для поддержки проевропейского кандидата в президенты
Президент Молдовы Майя Санду в четверг, 5 декабря, отправилась в Румынию, чтобы выразить поддержку проевропейскому кандидату в президенты Елене Ласкони.
Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Digi24, пишет "Европейская правда".
Визит Санду в Румынию официально не анонсировался, в СМИ не опубликовали никаких фотографий.
По информации источников Digi24, молдавский лидер ранее выразила слова поддержки Ласкони во время телефонного разговора, но пока не известно, встретились ли они уже или встреча вообще планируется.
Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный кандидат Келин Джорджеску.
Его соперница, выдвиженка Союза за спасение Румынии Елена Ласкони, вышла на второе место и вместе с ним будет бороться за пост президента во втором туре выборов 8 декабря.
Ранее Ласкони призвала поддержать ее кандидатуру, чтобы предотвратить возвращение Румынии в зону влияния РФ.
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