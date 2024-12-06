У Німеччині затримали біженця з Іраку за підозрою у підготовці теракту на ярмарку

В німецькому місті Аугсбург поліція затримала 37-річного шукача притулку з Іраку, якого підозрюють у плануванні теракту на різдвяному ярмарку.

Про це повідомляє Welt з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, підозрюваний був заарештований у середу ввечері в центрі спільного проживання для шукачів притулку в Аугсбурзі.

Перед тим він фотографував різдвяний ярмарок, що, як припускають правоохоронці, було спробою стеження. Тому поліція вирішила затримати чоловіка з міркувань безпеки.

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Згідно з повідомленнями, підозрюваний вже потрапляв у поле зору поліції раніше, оскільки привертав увагу своїми постами у соціальних мережах, що прославляли ІДІЛ.

Німецькі правоохоронці отримали дані про його діяльність від іноземної спецслужби.

За інформацією Welt, Алі Аль-Г. приїхав до Німеччини на початку 2023 року і попросив притулку. Зараз він перебуває під вартою в очікуванні депортації.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що чотирьом підозрюваним членам терористичного угруповання ХАМАС у Німеччині інкримінують підготовку атак і незаконне зберігання зброї.

Перед тим правоохоронні органи Литви затримали двох громадян Іспанії, які планували здійснити терористичний акт у місті Шяуляй на півночі балтійської держави.