В Германии задержали беженца из Ирака по подозрению в подготовке теракта на ярмарке

В немецком городе Аугсбург полиция задержала 37-летнего искателя убежища из Ирака, которого подозревают в планировании теракта на рождественской ярмарке.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Как указано, подозреваемый был арестован в среду вечером в центре совместного проживания для искателей убежища в Аугсбурге.

Перед тем он фотографировал Christkindlesmarkt, что, как предполагают правоохранители, было попыткой слежки. Поэтому полиция решила задержать мужчину из соображений безопасности.

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Согласно сообщениям, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции ранее, поскольку привлекал внимание своими постами в социальных сетях, прославляющими ИГИЛ.

Немецкие правоохранители получили данные о его деятельности от иностранной спецслужбы.

По информации Welt, Али Аль-Г. приехал в Германию в начале 2023 года и попросил убежища. Сейчас он находится под стражей в ожидании депортации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что четырем подозреваемым членам террористической группировки ХАМАС в Германии инкриминируют подготовку атак и незаконное хранение оружия.

Перед тем правоохранительные органы Литвы задержали двух граждан Испании, которые планировали совершить террористический акт в городе Шяуляй на севере балтийского государства.