У Німеччині оголосили звинувачення чотирьом імовірним членам ХАМАС

Чотирьом підозрюваним членам терористичного угруповання ХАМАС у Німеччині інкримінують підготовку атак і незаконне зберігання зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Федеральна прокуратура Німеччини стверджує, що обвинувачені чоловіки протягом багатьох років були активними іноземними агентами ХАМАС і "займали важливі посади в організації, маючи прямі зв'язки з лідерами військового крила".

Як встановило слідство, у 2019 році один із обвинувачених створив склад з боєприпасами та вогнепальною зброєю в Болгарії та перевіз зброю зі сховку в Данії до Німеччини.

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"У період з червня по грудень 2023 року всі обвинувачені кілька разів виїжджали з Берліна, змінюючи склади, у пошуках схованки зі зброєю в Польщі. Зрештою, вони не змогли його знайти", – заявила німецька прокуратура.

Там вказують, що ХАМАС тривалий час накопичував зброю в різних європейських країнах, щоб мати її напоготові для можливих нападів на єврейські установи в Європі – про що раніше писали ЗМІ.

"Організація розглядала посольство Ізраїлю в Берліні, військово-повітряну базу США в Рамштайні або територію навколо берлінського аеропорту Темпельгоф як можливі цілі", – йдеться в повідомленні.

Фігурантів нинішньої справи арештували в грудні 2023 року в Берліні та Роттердамі, відтоді вони перебувають під вартою. Тепер буде вирішуватись питання про судовий розгляд справи.

Діяльність ХАМАС заборонена в Німеччині з листопада 2023-го – незабаром після теракту проти Ізраїлю, в якому загинули понад 1300 людей.