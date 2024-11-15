Швеція закупить додаткові ракети до Patriot на понад $450 млн

Швеція планує витратити п’ять мільярдів шведських крон (понад 450 мільйонів доларів) на закупівлю додаткових ракет до систем ППО Patriot.

Про це в ефірі телеканалу TV4 заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Швеція разом з іншими країнами вирішила придбати понад 1000 ракет Patriot.

"Добре, що у нас є система, але вкрай важливо, щоб у нас було багато боєприпасів", – зазначив міністр.

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Загалом у закупівлю ракет до Patriot група країн інвестує 60 мільярдів шведських крон.

"Війна в Україні показала, що необхідна велика кількість ракет Patriot, оскільки Росія має балістичні ракети, винищувачі та крилаті ракети. Новим є і те, що виробництво здійснюватиметься в Європі, добре, що є ще місця, де виробляються ці ракети", – сказав Йонсон.

Міністр оборони вважає, що це оголошення створить потужнішу європейську оборонну промислову базу.

Уряд Швеції, як повідомлялось, пропонує протягом наступних 5 років інвестувати в оборону близько 15 мільярдів євро. У такому разі до 2028 року оборонний бюджет Швеції становитиме 2,6% ВВП.

Раніше генерал-лейтенант Мікаель Клессон, який з 1 жовтня заступив на посаду головнокомандувача Збройних сил Швеції, застеріг, що нині ми живемо в часи більш небезпечні, ніж під час холодної війни.