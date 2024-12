Британія та Естонія відреагували на рішення Румунії заново провести президентські вибори

Лондон і Таллінн відреагували на останні події у Румунії, де Конституційний суд вирішив анулювати результати першого туру президентських виборів та розпорядився провести виборчий процес заново.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі висловив стурбованість повідомленнями румунських органів влади про ознаки російського втручання у вибори.

"На румунських виборах має вирішувати лише румунський народ, вільно й чесно. Британія залишається рішучим союзником і другом Румунії та впевнена у її демократії", – написав Леммі у своєму X (Twitter).

Concerned by reports from Romanian authorities of Russian interference in their presidential elections.



Romanian elections should be decided only by the Romanian people, freely and fairly.



The UK remains a resolute Ally and friend to Romania and is confident in its democracy.