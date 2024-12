Британия и Эстония отреагировали на решение Румынии заново провести президентские выборы

Лондон и Таллинн отреагировали на последние события в Румынии, где Конституционный суд решил аннулировать результаты первого тура президентских выборов и распорядился провести избирательный процесс заново.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выразил обеспокоенность сообщениями румынских органов власти о признаках российского вмешательства в выборы.

"На румынских выборах должен решать только румынский народ, свободно и честно. Великобритания остается решительным союзником и другом Румынии и уверена в ее демократии", – написал Лемми в своем X (Twitter).

Concerned by reports from Romanian authorities of Russian interference in their presidential elections.



Romanian elections should be decided only by the Romanian people, freely and fairly.



The UK remains a resolute Ally and friend to Romania and is confident in its democracy.