У Нарві хочуть повернути прапору "правильний" колір, але бояться плутанини з українським

В естонському місті Нарва обговорюють про повернення місцевому прапору його початкового відтінку, однак це призвело б до плутанини, оскільки зробило би нарвський стяг ще більше схожим на прапор України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Офіційні кольори Нарви, синій і жовтий, були даровані місту в XVI столітті шведським королем. Однак сам прапор був створений тільки в 1930-х роках.

Історичний прапор Нарви з гербом

Перший нарвський прапор пережив війну та окупацію і досі зберігається в музеї Нарви. Але коли після відновлення незалежності історичний прапор представили для затвердження на міських зборах, виявилося, що за 60 років синій колір вицвів і набув зеленуватого відтінку.

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На думку істориків, для відновлення історичної спадкоємності варто було б повернути прапору його початковий синій відтінок. Однак це зробило б прапор Нарви ще більш схожим на прапор України.

Нині часто нарвський прапор і так сприймається як перевернутий український прапор.

Головна відмінність між прапорами Нарви та України полягає в розташуванні кольорів: на прапорі Нарви синя смуга розташована знизу, а на українському прапорі – зверху.

Однак це знають не всі, і навіть самі жителі Нарви іноді плутають прапор з українським.

"Наша прибиральниця навесні повісила прапор догори ногами, і він близько тижня провисів як український прапор", – згадує співробітник Нарвської естонської гімназії Рене Абрамсон.

"До війни синій колір прапора був ближчим до небесно-блакитного або волошкового. Зараз ми бачимо, що він більше зелено-синій. Один з аргументів для зміни відтінку був у тому, що прапор занадто схожий на український. Ймовірно, тому було обрано зелено-синій колір", – пояснив головний хранитель Нарвського музею Зураб Янес.

Янес вважає, що початковий небесно-блакитний відтінок має бути повернуто прапору Нарви.

"Ми повинні акцентувати увагу на історичній спадкоємності. Заміна кольору прапора, на мій погляд, якоюсь мірою свідчить про погану політику пам'яті. Історичний синій колір потрібно відновити", – заявив він.

Водночас Рене Абрамсон зазначив, що в нинішній ситуації, коли майже три роки триває війна Росії проти України, повернення прапору його початкового кольору може бути сприйнято неоднозначно.

"Зараз це виглядало б як наруга, і перевернутий український прапор у поточному контексті виглядав би погано", – вважає він.

Щоб уникнути плутанини між прапорами Нарви та України, Абрамсон запропонував додати на нарвський прапор герб, як це було на історичному прапорі Нарви.

Нагадаємо, раніше у Нарві, на кордоні з Росією, з нагоди відзначення Тартуського мирного договору піднімали прапор НАТО.

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