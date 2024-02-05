В Естонії на кордоні з Росією "для демонстрації сили" підняли прапор НАТО 

В естонському місті Нарва, що на кордоні з Росією, з нагоди відзначення Тартуського мирного договору підняли прапор НАТО.

Про це розповів мер Нарви Яан Тоотс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees та ERR.

Тоотс назвав це відповіддю Росії, яка вирішила закрити нарвський міст, що сполучає дві країни.

Оскільки під час Тартуських мирних переговорів 1920 року на Нарвському фронті тривали запеклі бої, а сьогодні ситуація на східному кордоні залишається напруженою, влада міста вирішила, що прапор НАТО слугуватиме символом сили та єдності Естонії.

"З нагоди 104-ї річниці Тартуського мирного договору ми підняли прапор НАТО, що є символічною демонстрацією нашої сили перед обличчям того, що російська сторона закрила міст 1 лютого", – сказав Тоотс.

Він зазначив, що РФ офіційно закрила міст нібито через будівельні роботи, але вважає таку причину надуманою.

"Як ми бачимо, жодних будівельних робіт не ведеться, і я думаю, що вони не почнуться найближчим часом, це схоже на тиск. Тому я дуже радий, що представники союзу НАТО були тут, щоб підняти прапор, це показує нашу єдність", – сказав Тоотс.

Прапор НАТО було піднято на Нарвському бастіоні разом із прапорами Естонії та Європейського Союзу.

Тартуський мирний договір було підписано 2 лютого 1920 року, між Радянською Росією та Естонською Республікою. Цей договір визнав незалежність Естонії, завершив визвольну війну і визначив східний кордон Естонії.

Сучасна російська влада вважає, що документ втратив свою юридичну силу. Естонія, навпаки, вважає документ дійсним на основі міжнародного права, апелюючи до того, що Російська Федерація – правонаступниця СРСР і, відповідно, Радянської Росії.

Нагадаємо, в Естонії після падіння почала зростати підтримка українських біженців.