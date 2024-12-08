В Нарве хотят вернуть флагу "правильный" цвет, но боятся путаницы с украинским

В эстонском городе Нарва обсуждают о возвращении местному флагу его первоначального оттенка, однако это привело бы к путанице, поскольку сделало бы нарвский флаг еще больше похожим на флаг Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Официальные цвета Нарвы, синий и желтый, были дарованы городу в XVI веке шведским королем. Однако сам флаг был создан только в 1930-х годах.

Исторический флаг Нарвы с гербом Реклама:

Первый нарвский флаг пережил войну и оккупацию и до сих пор хранится в музее Нарвы. Но когда после восстановления независимости исторический флаг представили для утверждения на городском собрании, оказалось, что за 60 лет синий цвет выцвел и приобрел зеленоватый оттенок.

По мнению историков, для восстановления исторической преемственности стоило бы вернуть флагу его первоначальный синий оттенок. Однако это сделало бы флаг Нарвы еще более похожим на флаг Украины.

Сейчас часто нарвский флаг и так воспринимается как перевернутый украинский флаг.

Главное отличие между флагами Нарвы и Украины заключается в расположении цветов: на флаге Нарвы синяя полоса расположена снизу, а на украинском флаге – сверху.

Однако это знают не все, и даже сами жители Нарвы иногда путают флаг с украинским.

"Наша уборщица весной повесила флаг вверх ногами, и он около недели провисел как украинский флаг", – вспоминает сотрудник Нарвской эстонской гимназии Рене Абрамсон.

"До войны синий цвет флага был ближе к небесно-голубому или васильковому. Сейчас мы видим, что он больше зелено-синий. Один из аргументов для изменения оттенка был в том, что флаг слишком похож на украинский. Вероятно, поэтому был выбран зелено-синий цвет", – пояснил главный хранитель Нарвского музея Зураб Янес.

Янес считает, что первоначальный небесно-голубой оттенок должен быть возвращен флагу Нарвы.

"Мы должны акцентировать внимание на исторической преемственности. Замена цвета флага, на мой взгляд, в какой-то степени свидетельствует о плохой политике памяти. Исторический синий цвет нужно восстановить", – заявил он.

В то же время Рене Абрамсон отметил, что в нынешней ситуации, когда почти три года продолжается война России против Украины, возвращение флага его первоначального цвета может быть воспринято неоднозначно.

"Сейчас это выглядело бы как надругательство, и перевернутый украинский флаг в текущем контексте выглядел бы плохо", – считает он.

Чтобы избежать путаницы между флагами Нарвы и Украины, Абрамсон предложил добавить на нарвский флаг герб, как это было на историческом флаге Нарвы.

Напомним, ранее в Нарве, на границе с Россией, по случаю празднования Тартуского мирного договора поднимали флаг НАТО.

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