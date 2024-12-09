Мерц в Киеве: Путин пойдет на переговоры тогда, когда Украина сможет себя защитить

Лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в Киеве заявил, что глава Кремля Владимир Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить.

Об этом он написал у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как известно, в понедельник, 9 декабря, Мерц находится с визитом в Киеве.

Лидер немецкой оппозиции отметил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы узнать, какая ситуация в Украине и где Германия может оказать поддержку.

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"Война в Украине должна закончиться как можно скорее. Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить", – акцентировал он.

Фото: Х

Напомним, в октябре Мерц предложил канцлеру Олафу Шольцу вместе с Британией и Францией выдвинуть Путину ультиматум.

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – говорил тогда Мерц.

Затем в интервью Stern он выразил похожую позицию.

Недавно Шольц обвинил Мерца в слишком рискованной политике по поддержке Украины, в частности относительно возможных поставок дальнобойных ракет Taurus.