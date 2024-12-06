Соціалісти у Франції готові говорити з Макроном про новий уряд

Лідер Соціалістичної партії Франції Олівʼє Фор висловив готовність до переговорів про новий уряд після того, як парламент відправив у відставку уряд премʼєра Мішеля Барньє.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

В інтервʼю французькому радіо Фор заявив, що "готовий обговорити всі теми і подивитися, що можливо в короткостроковій перспективі" в плані формування уряду.

"Нам потрібно знайти рішення, тому що ми не можемо дозволити країні зупинитися на місяці", – наголосив лідер французьких соціалістів.

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Він водночас заявив, що вимагає поступок щодо головної пенсійної реформи президента Франції та посередника, який би очолив переговори між політичними партіями до призначення нового прем'єр-міністра.

Тим не менш, крок Фора, який підкреслює все більші розбіжності в таборі обʼєднаного лівого блоку "Новий народний фронт", потенційно може призвести до підтримки соціалістами уряду за участю центристів і консерваторів Макрона.

Цього тижня Франція занурилася в політичну кризу після того, як нижня палата парламенту, Національна асамблея, відправила у відставку уряд Мішеля Барньє лише через три місяці після його формування.

Барньє, якого підтримували центристи та консерватори, не пережив вотуму недовіри через спроби ухвалити суворий бюджет на 2025 рік, спрямований на скорочення дефіциту.

Макрон напередодні пообіцяв провести переговори з різними політичними силами та "в найближчі дні" призначити нового премʼєр-міністра Франції.

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