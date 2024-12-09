Італійські популісти остаточно порвали зі співзасновником партії

Італійська популістська партія "Рух 5 зірок" на онлайн-голосуванні в неділю, 8 грудня, остаточно підтримала рішення розірвати зв'язки з коміком і співзасновником політсили Беппе Грілло.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розрив звʼязків із Грілло ініціював нинішній лідер "Руху 5 зірок" Джузеппе Конте в межах пакета реформ, за допомогою яких він прагне перетворити колись радикальний протестний рух на більш мейнстримну ліву силу.

Перше голосування щодо пакета реформ відбулося наприкінці листопада, але його провели повторно після того, як Грілло оскаржив його результати.

Реклама:

За результатами другого голосування понад 80% виборців висловилися за відсторонення коміка від ролі гаранта партії.

"Рух 5 зірок" переголосував. Він масово переголосував... Це руйнівна хвиля спільноти, яка не знає меж і перешкод, де кожен справді має значення", – прокоментував Конте.

Конте неодноразово конфліктував з Грілло відтоді, як очолив другу за величиною опозиційну партію Італії у 2021 році.

Грілло, який допоміг створити партію в 2009 році, зберіг формальну роль гаранта її основоположних цінностей і річний контракт на суму 300 тисяч євро як радника з питань комунікацій.

Грілло заснував рух разом з інтернет-експертом Джанроберто Казаледжо. Заснована у 2009 році, партія протягом наступного десятиліття сколихнула італійську політику, отримавши 25% голосів у 2013 році і увійшовши до складу уряду п'ять років по тому.

В останні роки "Рух 5 зірок" втратив свої позиції через внутрішні політичні розбіжності. На виборах до Європарламенту партія здобула 10,5% підтримки – на сім пунктів менше, ніж п'ять років тому.