Итальянские популисты окончательно порвали с соучредителем партии

Итальянская популистская партия "Движение 5 звезд" на онлайн-голосовании в воскресенье, 8 декабря, окончательно поддержала решение разорвать связи с комиком и соучредителем политсилы Беппе Грилло.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Разрыв связей с Грилло инициировал нынешний лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте в рамках пакета реформ, с помощью которых он стремится превратить некогда радикальное протестное движение в более мейнстримную левую силу.

Первое голосование по пакету реформ состоялось в конце ноября, но его провели повторно после того, как Грилло обжаловал его результаты.

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По результатам второго голосования более 80% избирателей высказались за отстранение комика от роли гаранта партии.

"Движение 5 звезд" переголосовало. Оно массово переголосовало... Это разрушительная волна сообщества, которое не знает границ и препятствий, где каждый действительно имеет значение", – прокомментировал Конте.

Конте неоднократно конфликтовал с Грилло с тех пор, как возглавил вторую по величине оппозиционную партию Италии в 2021 году.

Грилло, который помог создать партию в 2009 году, сохранил формальную роль гаранта ее основополагающих ценностей и годовой контракт на сумму 300 тысяч евро в качестве советника по вопросам коммуникаций.

Грилло основал движение вместе с интернет-экспертом Джанроберто Казаледжо. Основанная в 2009 году партия в течение следующего десятилетия всколыхнула итальянскую политику, получив 25% голосов в 2013 году и войдя в состав правительства пять лет спустя.

В последние годы "Движение 5 звезд" потеряло свои позиции из-за внутренних политических разногласий. На выборах в Европарламент партия получила 10,5% поддержки – на семь пунктов меньше, чем пять лет назад.