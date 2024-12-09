Данія і Норвегія призупиняють розгляд заяв на притулок від сирійців

Міграційні відомства Данії та Норвегії у понеділок, 9 грудня, оголосили про призупинення розгляду справ на отримання притулку людей із Сирії, де владу нещодавно захопили повстанці-ісламісти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Апеляційна рада у справах біженців Данії повідомила, що ухвалила рішення призупинити розгляд 69 справ, що стосуються вихідців із Сирії, "у зв'язку з дуже невизначеною ситуацією в країні після падіння режиму Асада".

Там також вирішили відкласти крайній термін виїзду для людей, які можуть бути депортовані до Сирії та яким відмовили у виданні дозволу на проживання. Це рішення стосується приблизно 50 сирійських біженців.

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Данський міграційний орган може переглянути рішення на наступному засіданні 16 січня 2025 року.

Норвезький директорат з питань імміграції (UDI) своєю чергою також вирішив призупинити розгляд клопотань про надання притулку від сирійців через "нещодавні значні події та зміни в Сирії".

"Заявники з Сирії, які ще не були викликані на співбесіду, не будуть викликані до тих пір, поки розгляд справ про надання притулку призупинено", – додали в UDI, уточнивши, що рішення буде чинним "до подальшого повідомлення".

Раніше стало відомо, що Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини заморозило прийом заяв від сирійців про надання притулку.

Влада Австрії також розпорядилася призупинити розгляд заяв сирійців про надання притулку після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.