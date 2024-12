Сікорський і Стефанішина обговорили рух України в ЄС і НАТО

Віцепремʼєр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в понеділок, 9 грудня, провела зустріч із главою польського МЗС Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це обоє повідомили у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина зазначила, що обговорила з Сікорським інтеграцію України до ЄС та НАТО, поточну безпекову ситуацію, фінансову та військову підтримку, а також використання заморожених російських активів.

"З огляду на те, що Польща головуватиме в ЄС на початку 2025 року, особлива увага була приділена порядку денному розширення", – додала вона.

Реклама:

🇺🇦🇵🇱 In Warsaw, met with Minister @sikorskiradek to discuss Ukraine's EU & NATO integration, current security situation, financial and military support as well as the use of frozen russian assets. With Poland set to assume the EU presidency in early 2025, paid special attention… pic.twitter.com/4Vb9V81OPe