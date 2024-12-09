Сікорський і Стефанішина обговорили рух України в ЄС і НАТО

Віцепремʼєр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в понеділок, 9 грудня, провела зустріч із главою польського МЗС Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це обоє повідомили у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина зазначила, що обговорила з Сікорським інтеграцію України до ЄС та НАТО, поточну безпекову ситуацію, фінансову та військову підтримку, а також використання заморожених російських активів.

"З огляду на те, що Польща головуватиме в ЄС на початку 2025 року, особлива увага була приділена порядку денному розширення", – додала вона.

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🇺🇦🇵🇱 In Warsaw, met with Minister @sikorskiradek to discuss Ukraine's EU & NATO integration, current security situation, financial and military support as well as the use of frozen russian assets. With Poland set to assume the EU presidency in early 2025, paid special attention… pic.twitter.com/4Vb9V81OPe – Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) December 9, 2024

Очільник польської дипломатії своєю чергою згадав серед тем переговорів пріоритети польського головування в контексті вступу України до ЄС, експертну підтримку інтеграції до ЄС та "сталу військову та фінансову підтримку".

Tydzień rozpocząłem spotkaniem z @StefanishynaO, Wicepremierką Ukrainy ds. Integracji z UE i NATO oraz Ministrą Sprawiedliwości.



Tematy konsultacji:

➡️Priorytety polskiej prezydencji w kontekście akcesji Ukrainy do UE.

➡️ Wsparcie integracji z Unią Europejską w zakresie… pic.twitter.com/6kg1zCWIBN – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 9, 2024

Польща, як відомо, головуватиме в Раді Європейського Союзу в першому півріччі 2025 року.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск раніше говорив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Поза тим, пріоритетами свого головування Варшава визначила безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.