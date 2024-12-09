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Сікорський і Стефанішина обговорили рух України в ЄС і НАТО

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Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 18:43 — Олег Павлюк

Віцепремʼєр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в понеділок, 9 грудня, провела зустріч із главою польського МЗС Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це обоє повідомили у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина зазначила, що обговорила з Сікорським інтеграцію України до ЄС та НАТО, поточну безпекову ситуацію, фінансову та військову підтримку, а також використання заморожених російських активів.

"З огляду на те, що Польща головуватиме в ЄС на початку 2025 року, особлива увага була приділена порядку денному розширення", – додала вона.

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Очільник польської дипломатії своєю чергою згадав серед тем переговорів пріоритети польського головування в контексті вступу України до ЄС, експертну підтримку інтеграції до ЄС та "сталу військову та фінансову підтримку".

Польща, як відомо, головуватиме в Раді Європейського Союзу в першому півріччі 2025 року.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск раніше говорив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Поза тим, пріоритетами свого головування Варшава визначила безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.

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Стефанішина Польща
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