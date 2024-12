Сикорский и Стефанишина обсудили движение Украины в ЕС и НАТО

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина в понедельник, 9 декабря, провела встречу с главой польского МИД Радославом Сикорским в Варшаве.

Об этом оба сообщили в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что обсудила с Сикорским интеграцию Украины в ЕС и НАТО, текущую ситуацию с безопасностью, финансовую и военную поддержку, а также использование замороженных российских активов.

"Учитывая то, что Польша будет председательствовать в ЕС в начале 2025 года, особое внимание было уделено повестке дня расширения", – добавила она.

🇺🇦🇵🇱 In Warsaw, met with Minister @sikorskiradek to discuss Ukraine's EU & NATO integration, current security situation, financial and military support as well as the use of frozen russian assets. With Poland set to assume the EU presidency in early 2025, paid special attention… pic.twitter.com/4Vb9V81OPe