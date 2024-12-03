Туск: Під час нашого головування в ЄС чекаємо знакових подій щодо миру і війни в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

За словами Туска, піврічне головування Польщі у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".

"Наші пріоритети не є рутинними. Ми чекаємо, можливо, знакових подій щодо війни і миру на схід від нашого кордону", – сказав прем'єр Польщі.

Реклама:

"Те, що нас чекає – і це завдання польського головування – це глибоке коригування деяких європейських пріоритетів. Деякі з них вже повільно дозрівають для цього", – додав глава польського уряду.

За словами Туска, найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження".

Як він зазначив, Євросоюз повинен стати організмом, здатним не тільки до виживання, але й до "політичного наступу".

"Ми будемо дуже рішуче налаштовані на те, щоб Європа у дуже багатьох питаннях думала по-польськи", – підкреслив глава польського уряду.

Згідно з анонсами, головним пріоритетом польського головування буде безпека, не лише у військовому вимірі, але й у сферах енергетики, продовольства та охорони здоров'я.

Детальний календар заходів, логотип польського головування і присвячений йому вебсайт мають бути представлені в середині грудня. Після Польщі піврічне головування в Раді ЄС перейде до Данії.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сподівається на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.