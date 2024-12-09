В уряді Німеччини запевняють у підтримці України у 2025 році

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс запевнив у незмінності підтримки України у 2025 році, незважаючи на те, що в країні досі не ухвалили постійний бюджет.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів фінансів країн єврозони в Брюсселі в понеділок, 9 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Кукіс заявив, що німецький внесок двосторонньої підтримки України на 2025 рік "забезпечений, а також гарантований" у попередній домовленості щодо бюджету.

Він підкреслив, що внесок Німеччини "забезпечений у повному обсязі".

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Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, німецьку допомогу Україні було скорочено до 4 мільярдів євро з близько 8 мільярдів євро у 2024 році.

Але суперечки між партіями влади та, зрештою, розпад федеральної коаліції та призначення дострокових виборів до Бундестагу поставили це на паузу.

Водночас, за інформацією ЗМІ, Німеччина зможе надати більшу частину з 4 мільярдів євро, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно.