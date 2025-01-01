Біля берегів Італії потонув човен з мігрантами, 20 людей шукають

Сім мігрантів були врятовані, але щонайменше 20 вважаються зниклими безвісти після того, як їхній човен затонув на шляху до Італії з Лівії.

Про це заявив в середу мер італійського острова Лампедуза, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Серед врятованих був 8-річний сирійський хлопчик, який сподівався приєднатися до свого батька, що живе в Німеччині. У небезпечній подорожі його супроводжувала мати, але її ніхто не бачив з тих пір, як у вівторок затонув човен.

Тих, хто вижив, доставили на Лампедузу, вони розповіли, що серед зниклих п'ять жінок і троє дітей.

Реклама:

"Вони не допливли до берега. Усвідомлення того, що ці бідолашні душі були так близько, але не змогли зробити це, ще більше розбиває серце", – сказав мер Філіппо Манніно.

Невеликий човен відплив з лівійського міста Зувара пізно ввечері в понеділок, але рано вранці у вівторок потрапив у скрутне становище і перекинувся. Тіла загиблих поки що не знайдено.

За даними Міжнародної організації з міграції, морський міграційний шлях між Африкою та Європою є одним з найнебезпечніших у світі: з 2014 року в центральному Середземномор'ї зникли безвісти або загинули майже 24 500 мігрантів.

Більшість цих смертей сталися на човнах, які відпливли з Лівії та Тунісу.

Італійський уряд намагається зменшити кількість виїздів мігрантів, заявляючи, що це врятує життя на морі. У 2024 році було зафіксовано близько 66 320 мігрантів, які висадилися на берег, порівняно з 157 651 у 2023 році та 105 131 у 2022 році.

Щонайменше троє людей загинули 29 грудня біля узбережжя Кале при спробі переправитися до Англії.

Нагадаємо, 107 мігрантів, які зазнали лиха на морі, намагаючись дістатися Англії, були врятовані в середу, 25 грудня, французькими службами.