Троє людей загинули і 50 врятовані біля берегів Франції при спробі перетнути Ла-Манш

Щонайменше троє людей загинули біля узбережжя Кале при спробі переправитися до Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Мер муніципалітету Сангатте Гі Аллеман підтвердив факт загибелі і повідомив, що семеро людей потребують інтенсивної терапії.

Близько 50 мігрантів були взяті під опіку французької гуманітарної благодійної організації Utopia 56, за повідомленнями місцевих ЗМІ, деякі з них були доставлені на морську базу Сангатте для лікування.

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Гелікоптер ВМС Франції брав участь у масштабній рятувальній операції, розгорнутій після першого сигналу тривоги в неділю вранці близько 6.15.

Тіла двох дорослих були знайдені службами порятунку приблизно через 45 хвилин.

Речник уряду Великої Британії заявив: "Ми можемо підтвердити, що в Ла-Манші стався інцидент за участю невеликого судна у французьких водах. Французька влада очолює реагування і розслідування".

Міністерство внутрішніх справ заявило, що на даному етапі не буде надавати подальших коментарів.

Цього року 76 людей загинули, намагаючись перетнути Ла-Манш на невеликих човнах.

Сприятливий вітер, що дув з минулих вихідних, спонукав мігрантів спробувати перетнути кордон, і, за даними британської влади, близько 1500 мігрантів прибули до Англії в період з середи по суботу.

Нагадаємо, 107 мігрантів, які зазнали лиха на морі, намагаючись дістатися Англії, були врятовані в середу, 25 грудня, французькими службами.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини.