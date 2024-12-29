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Троє людей загинули і 50 врятовані біля берегів Франції при спробі перетнути Ла-Манш

Новини — Неділя, 29 грудня 2024, 14:16 — Іванна Костіна

Щонайменше троє людей загинули біля узбережжя Кале при спробі переправитися до Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Мер муніципалітету Сангатте Гі Аллеман підтвердив факт загибелі і повідомив, що семеро людей потребують інтенсивної терапії.

Близько 50 мігрантів були взяті під опіку французької гуманітарної благодійної організації Utopia 56, за повідомленнями місцевих ЗМІ, деякі з них були доставлені на морську базу Сангатте для лікування.

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Гелікоптер ВМС Франції брав участь у масштабній рятувальній операції, розгорнутій після першого сигналу тривоги в неділю вранці близько 6.15.

Тіла двох дорослих були знайдені службами порятунку приблизно через 45 хвилин.

Речник уряду Великої Британії заявив: "Ми можемо підтвердити, що в Ла-Манші стався інцидент за участю невеликого судна у французьких водах. Французька влада очолює реагування і розслідування".

Міністерство внутрішніх справ заявило, що на даному етапі не буде надавати подальших коментарів.

Цього року 76 людей загинули, намагаючись перетнути Ла-Манш на невеликих човнах.

Сприятливий вітер, що дув з минулих вихідних, спонукав мігрантів спробувати перетнути кордон, і, за даними британської влади, близько 1500 мігрантів прибули до Англії в період з середи по суботу.

Нагадаємо, 107 мігрантів, які зазнали лиха на морі, намагаючись дістатися Англії, були врятовані в середу, 25 грудня, французькими службами.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини

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Франція Велика Британія
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