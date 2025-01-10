Трамп визначився з кандидаткою на нового посла у Швеції

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив номінувати на посаду посла у Швеції республіканську політикиню Крістін Джер Торетті, яку колись пропонував відправити послом на Мальту.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У четвер 9 січня Трамп оголосив ще кілька номінацій для нової адміністрації, серед яких – кандидатуру на посла у Швеції.

Він планує призначити на посаду Крістін Джек Торетті, яка наразі є представницею Пенсильванії у Республіканському національному комітеті.

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Під час попередньої президентської каденції Трамп запропонував Торетті послом на Мальті, але вона так і не отримала погодження від Сенату.

На початку січня Дональд Трамп назвав ім’я свого кандидата на нового посла в Естонії.

У грудні Трамп оголосив про номінування нареченої свого найстаршого сина Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл послом у Грецію.