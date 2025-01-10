Трамп определился с кандидатом на нового посла в Швеции

Избранный президент США Дональд Трамп решил номинировать на должность посла в Швеции республиканского политика Кристин Джер Торетти, которую когда-то предлагал отправить послом на Мальту.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В четверг 9 января Трамп объявил еще несколько номинаций для новой администрации, среди которых – кандидатуру на посла в Швеции.

Он планирует назначить на должность Кристин Джек Торетти, которая сейчас является представительницей Пенсильвании в Республиканском национальном комитете.

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Во время предыдущей президентской каденции Трамп предложил Торетти послом на Мальте, но она так и не получила согласования от Сената.

В начале января Дональд Трамп назвал имя своего кандидата на нового посла в Эстонии.

В декабре Трамп объявил о номинировании невесты своего старшего сына Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл послом в Грецию.