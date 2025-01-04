Трамп визначився з кандидатурою нового посла в Естонії

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити послом в Естонії Романа Піпко, який виріс у цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп заявив у своїх соцмережах.

Трамп написав, що номінуватиме юриста Романа Піпко на посаду посла США в Естонії, та що він народився і виріс в Естонії.

I am pleased to announce the nomination of Roman Pipko to serve as the next United States Ambassador to the Republic of Estonia.



Roman was born and raised in Estonia. He has extensive experience in dealing with Foreign Governments, having represented U.S. interests in the… Реклама: January 4, 2025

"У нього широкий досвід співпраці з іноземними урядами, він представляв інтереси США у ЄБРР та Російсько-американському підприємницькому фонді", – зазначив обраний президент.

Він додав, що також у портфоліо Піпко – представництво американських компаній, перемовини щодо проєктів у багатьох країнах у співпраці з агентствами США.

"Роман – випускник Колумбійського університету та Єльської школи права. Як легальний іммігрант, він втілив у життя "обіцянку Америки", і я вірю, що він на новій посаді просуватиме американські інтереси", – зазначив Трамп.

У грудні Трамп оголосив про номінування нареченої свого найстаршого сина Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл послом у Грецію.

Окрім того, він призначив британського телепродюсера Марка Бернетта, що співпрацював з ним у такій ролі і не має досвіду у міжнародних відносинах, спеціальним посланником США у Британії.

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