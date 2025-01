Трамп визначився з кандидатурою нового посла в Естонії

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити послом в Естонії Романа Піпко, який виріс у цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп заявив у своїх соцмережах.

Трамп написав, що номінуватиме юриста Романа Піпко на посаду посла США в Естонії, та що він народився і виріс в Естонії.

I am pleased to announce the nomination of Roman Pipko to serve as the next United States Ambassador to the Republic of Estonia.



Roman was born and raised in Estonia. He has extensive experience in dealing with Foreign Governments, having represented U.S. interests in the…

