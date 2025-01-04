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Трамп визначився з кандидатурою нового посла в Естонії

Новини — Субота, 4 січня 2025, 10:42 — Марія Ємець

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити послом в Естонії Романа Піпко, який виріс у цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп заявив у своїх соцмережах.

Трамп написав, що номінуватиме юриста Романа Піпко на посаду посла США в Естонії, та що він народився і виріс в Естонії. 

"У нього широкий досвід співпраці з іноземними урядами, він представляв інтереси США у ЄБРР та Російсько-американському підприємницькому фонді", – зазначив обраний президент. 

Він додав, що також у портфоліо Піпко – представництво американських компаній, перемовини щодо проєктів у багатьох країнах у співпраці з агентствами США. 

"Роман – випускник Колумбійського університету та Єльської школи права. Як легальний іммігрант, він втілив у життя "обіцянку Америки", і я вірю, що він на новій посаді просуватиме американські інтереси", – зазначив Трамп.  

У грудні Трамп оголосив про номінування нареченої свого найстаршого сина Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл послом у Грецію.

Окрім того, він призначив британського телепродюсера Марка Бернетта, що співпрацював з ним у такій ролі і не має досвіду у міжнародних відносинах, спеціальним посланником США у Британії.

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США Естонія
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