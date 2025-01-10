Естонська розвідка пояснила, які проблеми для РФ створив новий наступ ЗСУ у Курській області

В розвідцентрі Сил оборони Естонії заявили, що новим наступом у Курській області Україна показала нездатність Росії повернути ці території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, якого цитує ERR.

Водночас, за його словами, незважаючи на успішні глибокі удари України по Росії, РФ продовжує утримувати тактичну ініціативу.

"Хоча успіх рейду мав тактичний характер, він знову привернув велику увагу громадськості та насипав пристойну кількість солі у відкриту рану російського військового керівництва – нездатність повернути окуповані райони Курської області", – сказав Ківісельг.

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Він розповів, невдача Росії в Курській області була також посилена високоточними ударами України по командних пунктах 76-ї десантно-штурмової дивізії та 810-ї бригади морської піхоти, унаслідок яких загинули й були поранені кілька високопоставлених офіцерів, що дуже підірвало управління цими підрозділами.

При цьому Ківісельг зазначив, що попри залучення північнокорейського контингенту у бойові дії жодного військового успіху Росії так і не вдалося домогтися.

Він додав, що в ширшому контексті невирішеним залишається питання Курської області, а також фактична капітуляція і виведення військ РФ із Сирії.

"Це ще більше посилює тиск на керівництво російських збройних сил. Також посилюється тиск на самого Путіна з боку російського суспільства", – сказав Ківісельг.

Глава естонської розвідки вказав, що песимізм в РФ посилюється і через точні удари України по інфраструктурі РФ.

Він також вказав, що окупаційна армія РФ встановила контроль над Кураховим в Донецькій області, а також просунулися на захід.

Крім того, Росія посилила тиск на село Воздвиженка, що ставить під загрозу безпеку траси, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.

Підрозділи окупаційних військ також просунулися в напрямку Торецька. На Лиманському напрямку російській армії вдалося форсувати річку Жеребець і по обидва боки річки почати чинити тиск на переправи в районі селища Терни.

Незважаючи на це, оборона України тримається, і завоювання кожного квадратного кілометра української території, як і раніше, обходиться агресору щонайменше у 100 життів, резюмував він.

Раніше британська розвідка проаналізувала бойові дії у Курській області РФ, а також в Донецькій області.

Нагадаємо, керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг, прогнозував, що місто Покровськ доведеться залишити наприкінці року або на початку 2025 року.