Британська розвідка проаналізувала бойові дії на Курщині та на Донеччині

Центральна частина Донецької області залишається найбільш нестабільною ділянкою фронту на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 9 січня.

В Міноборони Британії зазначають, що на сході України Росія продовжує зосереджувати атаки на центральній частині Донецької області.

За даними британської розвідки, російські війська значною мірою захопили місто Курахове, на яке Росія почала наступати в середині листопада 2024 року.

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"На південь від Покровська російські війська просунулися на захід, захопивши кілька сіл і зайнявши позиції за 4 км на південь від міста", – повідомляють британці.

Крім того, в огляді згадують і про те, що 5 січня 2025 року в Курській області Росії Україна провела обмежену бронетанкову контратаку проти російських військ.

"Атака відбулася в той час, коли Україна продовжує захищати свою важливу територію в Курській області від постійних атак російських та північнокорейських військ. Незважаючи на значні втрати, протягом останніх тижнів Росія змогла лише незначно просунутися на утримувану Україною територію", – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка констатувала, що у 2024 році Росія зазнала рекордних втрат вбитими і пораненими у війні проти України, а місяцем найбільших втрат став грудень.

Нагадаємо, керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг, прогнозував, що місто Покровськ доведеться залишити наприкінці року або на початку 2025 року.