Байден: Путін перебуває у скрутному становищі, Україна має шанс перемогти

Президент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Владімір Путін перебуває у "скрутному становищі" після запровадження масштабних санкцій проти російської нафти.

Заяву американського президента наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні США і Велика Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора, зокрема під обмеження потрапили компанії "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

"Путін зараз перебуває у скрутному становищі, і я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити", – сказав Байден.

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Він також вірить, що в України є "реальний шанс здобути перемогу", якщо вона продовжить отримувати підтримку Заходу.

Напередодні США оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості. Під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".