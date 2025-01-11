Байден: Путин находится в затруднительном положении, Украина имеет шанс победить

Президент США Джо Байден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин находится в "затруднительном положении" после введения масштабных санкций против российской нефти.

Заявление американского президента приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Накануне США и Великобритания объявили о масштабных санкциях против российского энергетического сектора, в частности под ограничения попали компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

"Путин сейчас находится в трудном положении, и я думаю, что очень важно, чтобы у него не было никакой передышки, чтобы продолжать делать те ужасные вещи, которые он продолжает делать", – сказал Байден.

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Он, что у Украины есть "реальный шанс одержать победу", если она продолжит получать поддержку Запада.

Накануне США объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности. Под ограничения попали, в частности российские нефтяные гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Вслед за этим правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".