Ердоган натякнув на можливе висунення на наступний президентський термін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін.

Про це він заявив у суботу, 11 січня, виступаючи на з'їзді провінційних відділень правлячої Партії справедливості та розвитку в місті Шанлиурфа, цитує турецька газета T24, передає "Європейська правда".

Як передає газета, на з’їзді його запитав співак, чи Ердоган "за те, щоб стати президентом на наступний термін", на що чинний турецький президент відповів ствердним натяком.

"Я за, якщо ви за", – сказав він.

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На це, як передає турецька газета, співак сказав, що він отримав президентську обіцянку від Ердогана і попросив підтримати чинного президента Туреччини від усієї Шанлиурфи.

Останні загальні вибори в Туреччині відбулись у травні 2023 року, наступні заплановані на травень 2028-го.

Партія Ердогана Партія справедливості та розвитку зіткнулася із закликами до дострокових виборів з боку деяких верств суспільства після місцевих виборів 31 березня, коли вона втратила значну підтримку населення.

Наступні президентські та парламентські пройдуть у 2028 році.

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