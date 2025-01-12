Эрдоган намекнул на возможное выдвижение на следующий президентский срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства еще на один срок.

Об этом он заявил в субботу, 11 января, выступая на съезде провинциальных отделений правящей Партии справедливости и развития в городе Шанлыурфа, цитирует турецкая газета T24, передает "Европейская правда".

Как передает газета, на съезде его спросил певец, Эрдоган "за то, чтобы стать президентом на следующий срок", на что действующий турецкий президент ответил утвердительным намеком.

"Я за, если вы за", – сказал он.

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На это, как передает турецкая газета, певец сказал, что он получил президентское обещание от Эрдогана и попросил поддержать действующего президента Турции от всей Шанлыурфы.

Последние всеобщие выборы в Турции состоялись в мае 2023 года, следующие запланированы на май 2028-го.

Партия Эрдогана Партия справедливости и развития столкнулась с призывами к досрочным выборам со стороны некоторых слоев общества после местных выборов 31 марта, когда она потеряла значительную поддержку населения.

Следующие президентские и парламентские пройдут в 2028 году.

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