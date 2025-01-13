У Фінляндії активно обговорюють результати розслідування суспільного мовника Yle, яке виявило сліди наркотиків у парламентських вбиральнях у вечір різдвяного корпоративу.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Проби для дослідження журналісти зробили у декількох парламентських туалетах, чоловічих та жіночих, у вечір різдвяного корпоративу, зібравши зразки з поверхонь, яких торкаються руки відвідувачів – ручок, зливних бачків, дозаторів для мила.

Нещодавно з лабораторії прийшли результати, які свідчать, що на серветках знайшлися незначні сліди трьох наркотичних засобів – амфетаміну, екстазі і кокаїну.

Реклама:

Розслідувачі зазначають, що у стінах парламенту бувають не виключно депутати і співробітники. Проте все одно діє сувора система допуску і в приміщенні не може бути випадкових людей, візити яких не пов’язані із засіданнями фракцій, комітетів тощо.

Для тесту обрали вбиральні, де – виходячи з їхнього розташування – не мали б опинятися слухачі пленарних засідань.

Результати вказують на те, що у приміщенні цих туалетів побували люди, які самі вживають наркотики, або без власного відома мали контакт зі слідами наркотиків.

Представник керівництва лабораторії Measurlabs, яку обрали для аналізу, Калле Кагерблом каже, що теоретично слід на ручці міг залишитися навіть після того, як хтось із відвідувачів туалету перед тим торкнувся "зараженої" поверхні у громадському транспорті.

Спікер парламенту Юссі Халла-ахо заявив, що стривожений знахідкою, навіть якщо йдеться про мінімальну концентрацію, але зазначив, що методів для протидії цьому небагато.

"Не думаю, що для всіх було б прийнятно, якби, наприклад, на вході чергувала навчена службова собака і обнюхувала кожного, хто заходить", – зазначив спікер.

Президія парламенту має зустрітися у понеділок, щоб обговорити знахідку розслідування і реакцію на неї.

Депутат від "Зелених" Орас Тюнккюнен зазначив, що не особливо здивований знахідкою журналістів, оскільки парламент є своєрідним зрізом суспільства.

Петер Остман з лав християнських демократів зауважив, що у парламенті, окрім 200 депутатів, працюють також їхні помічники та понад 400 держслужбовців, що забезпечують роботу законодавчого органу, і звісно не виключено, що хтось міг вживати наркотики.

Водночас усі політики, що давали коментарі, запевняють, що самі не чули про такі випадки серед колег.

Нагадаємо, у грудні депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини зняв свою кандидатуру на виборах до Бундестагу після того, як зізнався, що регулярно вживав кокаїн.

Нідерландська поліція виявила майже два кілограми наркотиків MDMA (екстазі), замасковані під скульптуру садового гнома.