У Нідерландах поліція конфіскувала "наркотичного" садового гнома

Нідерландська поліція заявила, що конфіскувала майже два кілограми наркотиків MDMA (екстазі), які були замасковані під скульптуру садового гнома.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поліцейські не уточнили, де саме виявили "садового гнома", але зазначили, що він привернув їхню увагу, бо зберігався серед інших наркотичних речовин.

"Саме тому ми вирішили перевірити його на предмет можливих наркотиків. Як виявилося, цей майже 2-кілограмовий садовий гном був зроблений з MDMA!" – ідеться в повідомленні.

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У поліції Нідерландів жартують, що "сам гном був помітно шокований цим".

Це не перший випадок, коли в країні виявляють наркотичні речовини у незвичних місцях.

Улітку правоохоронці в Роттердамі випадково виявили партію наркотиків, захованих у коробках із напівзамороженою рибою, вирішивши перевірити "дивний хімічний запах" на одному з підприємств.

А нещодавно нідерландські митники виявили 720 кілограмів кокаїну серед бананів з Еквадору.