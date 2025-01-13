В Финляндии активно обсуждают результаты расследования общественного вещателя Yle, которое обнаружило следы наркотиков в парламентских уборных в вечер рождественского корпоратива.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Пробы для исследования журналисты взяли в нескольких парламентских туалетах, мужских и женских, в вечер рождественского корпоратива, собрав образцы с поверхностей, которых касаются руки посетителей – ручек, сливных бачков, дозаторов для мыла.

Недавно из лаборатории пришли результаты, которые свидетельствуют, что на салфетках нашлись незначительные следы трех наркотических средств – амфетамина, экстази и кокаина.

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Расследователи отмечают, что в стенах парламента бывают не только депутаты и сотрудники. Однако все равно действует строгая система допуска и в помещении не может быть случайных людей, визиты которых не связаны с заседаниями фракций, комитетов и так далее.

Для теста выбрали уборные, где – исходя из их расположения – не должны были бы оказываться слушатели пленарных заседаний.

Результаты указывают на то, что в помещении этих туалетов побывали люди, которые сами употребляют наркотики или без собственного ведома имели контакт со следами наркотиков.

Представитель руководства лаборатории Measurlabs, которую выбрали для анализа, Калле Кагерблом говорит, что теоретически след на ручке мог остаться даже после того, как кто-то из посетителей туалета перед тем коснулся "зараженной" поверхности в общественном транспорте.

Спикер парламента Юсси Халла-ахо заявил, что встревожен находкой, даже если речь идет о минимальной концентрации, но отметил, что методов для противодействия этому немного.

"Не думаю, что для всех было бы приемлемо, если бы, например, на входе дежурила обученная служебная собака и обнюхивала каждого входящего", – отметил спикер.

Президиум парламента должен встретиться в понедельник, чтобы обсудить находку расследования и реакцию на нее.

Депутат от "Зеленых" Орас Тюнккюнен отметил, что не особо удивлен находкой журналистов, поскольку парламент является своеобразным срезом общества.

Петер Остман из рядов христианских демократов отметил, что в парламенте, кроме 200 депутатов, работают также их помощники и более 400 госслужащих, обеспечивающих работу законодательного органа, и конечно не исключено, что кто-то мог употреблять наркотики.

В то же время все политики, которые давали комментарии, уверяют, что сами не слышали о таких случаях среди коллег.

Напомним, в декабре депутат от Социал-демократической партии Германии снял свою кандидатуру на выборах в Бундестаг после того, как признался, что регулярно употреблял кокаин.

Нидерландская полиция обнаружила почти два килограмма наркотиков MDMA (экстази), замаскированные под скульптуру садового гнома.