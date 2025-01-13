В Молдове признали, что устали комментировать хамские бредни Захаровой

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что больше не комментирует заявления пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о его стране, потому что они не касаются дипломатии.

Об этом он сказал в эфире Radio Moldova, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

У Попшоя спросили, как он прокомментирует обвинения Захаровой в адрес Кишинева об энергетической ситуации в непризнанном Приднестровье и ее слова о том, что "блокирование поставок газа является травлей и неонацизмом".

"Хочу признаться, что сейчас я прекратил комментировать заявления этой дамы, потому что она не представляет дипломатию. Обычно она говорит вещи, которые не имеют ничего общего с реальностью, как и в этом случае", – ответил он.

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Глава МИД Молдовы напомнил, что приостановление или прекращение поставок газа в Приднестровье – "это 100% решение „Газпрома".

"Поэтому любое обвинение, выдвинутое против нас, является всего лишь элементом пропаганды, попыткой избежать юридической и правовой ответственности, которую несет "Газпром". Это политическое оружие которое Кремль использует не впервые", – добавил Попшой.

Мария Захарова, как известно, часто комментирует события в Молдове и любой другой европейской стране, которую обвиняет в "русофобии". В отношении Кишинева она часто позволяла себе недипломатические или откровенно хамские заявления.

К примеру, человек, занимающий должность официального представителя МИД России, называл Молдову "придатком киевского режима" и заявлял о своей экспертизе в вопросе "молдавского языка".