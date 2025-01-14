Санду підтвердила, що лідер невизнаного Придністров’я полетів у Москву

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила інформацію про те, що лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський вирушив у Москву.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції після засідання Вищої ради нацбезпеки стосовно енергокризи.

Санду підтвердила, що Красносельський полетів у Москву домовлятися про газ, після того, як такі чутки почали з’являтись у Telegram-каналах.

"Знаю про візит Красносельського у Москву. Це ще один доказ того, що Кишинів не перешкоджає пошуку рішення.

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Ми хочемо, щоб у людей на лівому березі Дністра якнайшвидше з’явились світло, опалення і вода. І якщо цей візит вирішить проблему – нехай вона буде вирішена", – сказала Мая Санду.

Вихідними в уряді Молдови повторили, що готові допомогти Придністров'ю з вирішенням енергокризи.

Ексміністр енергетики Віктор Парліков вважає, що "Газпром" незабаром відновить постачання газу Придністров’ю, отримавши бажаний інформаційний ефект від створеної кризи.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.