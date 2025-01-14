Санду подтвердила, что лидер непризнанного Приднестровья улетел в Москву

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о том, что лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции после заседания Высшего совета нацбезопасности относительно энергокризиса.

Санду подтвердила, что Красносельский полетел в Москву договариваться о газе, после того, как такие слухи начали появляться в Telegram-каналах.

"Знаю о визите Красносельского в Москву. Это еще одно доказательство того, что Кишинев не препятствует поиску решения.

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Мы хотим, чтобы у людей на левом берегу Днестра как можно быстрее появились свет, отопление и вода. И если этот визит решит проблему – пусть она будет решена", – сказала Майя Санду.

На выходных в правительстве Молдовы повторили, что готовы помочь Приднестровью с решением энергокризиса.

Экс-министр энергетики Виктор Парликов считает, что "Газпром" вскоре возобновит поставки газа Приднестровью, получив желаемый информационный эффект от созданного кризиса.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.