Глава МЗС Італії закликав італійців у Німеччині підтримати консерваторів

Партія "Вперед, Італіє!" міністра закордонних справ країни Антоніо Таяні звернулася з незвичним закликом до італійців, які живуть у Німеччині, проголосувати на виборах за консерваторів з ХДС/ХСС.

Про це італійська партія написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У дописах італійською та німецькою мовами, які супроводжує фото Таяні з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, "Вперед, Італіє!" закликає "всіх італійців, які проживають в Італії, підтримати ХДС/ХСС на парламентських виборах 23 лютого".

FI invita tutti gli italiani che vivono in Germania a sostenere la Cdu/Csu alle elezioni parlamentari del 23 febbraio. Inizia la mobilitazione dei dirigenti e militanti di FI in 🇩🇪 per sostenere @_FriedrichMerz e i nostri amici della Cdu/Csu, nel solco dei comuni valori del @EPP. pic.twitter.com/CHGkTAhyAX

Реклама: