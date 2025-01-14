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Глава МЗС Італії закликав італійців у Німеччині підтримати консерваторів

Новини — Вівторок, 14 січня 2025, 17:29 — Олег Павлюк

Партія "Вперед, Італіє!" міністра закордонних справ країни Антоніо Таяні звернулася з незвичним закликом до італійців, які живуть у Німеччині, проголосувати на виборах за консерваторів з ХДС/ХСС.

Про це італійська партія написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У дописах італійською та німецькою мовами, які супроводжує фото Таяні з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, "Вперед, Італіє!" закликає "всіх італійців, які проживають в Італії, підтримати ХДС/ХСС на парламентських виборах 23 лютого".

"Розпочалася мобілізація членів та активістів "Вперед, Італіє!" на підтримку Фрідріха Мерца та наших друзів з ХДС/ХСС за спільні цінності ЄНП (Європейської народної партії. – Ред.)", – ідеться в повідомленні.

У Німеччині 23 лютого відбудуться дострокові вибори до Бундестагу, спричинені розвалом трипартійної федеральної коаліції на чолі з Олафом Шольцом.

Німецький альянс християнських демократів (ХДС) і баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) лідирує в опитуваннях, але з невеликим відривом від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Раніше "АдН" відкрито підтримав американський мільярдер Ілон Маск, наближений до Дональда Трампа. Він також провів розмову з лідеркою "АдН" Аліс Вайдель на своєму X (Twitter).

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Німеччина Італія
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