Глава МИД Италии призвал итальянцев в Германии поддержать консерваторов

Партия "Вперед, Италия!" министра иностранных дел страны Антонио Таяни обратилась с необычным призывом к итальянцам, которые живут в Германии, проголосовать на выборах за консерваторов из ХДС/ХСС.

Об этом итальянская партия написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В сообщениях на итальянском и немецком языках, которые сопровождает фото Таяни с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, "Вперед, Италия!" призывает "всех итальянцев, проживающих в Италии, поддержать ХДС/ХСС на парламентских выборах 23 февраля".

FI invita tutti gli italiani che vivono in Germania a sostenere la Cdu/Csu alle elezioni parlamentari del 23 febbraio. Inizia la mobilitazione dei dirigenti e militanti di FI in 🇩🇪 per sostenere @_FriedrichMerz e i nostri amici della Cdu/Csu, nel solco dei comuni valori del @EPP. pic.twitter.com/CHGkTAhyAX Реклама: January 14, 2025

"Началась мобилизация членов и активистов "Вперед, Италия!" в поддержку Фридриха Мерца и наших друзей из ХДС/ХСС за общие ценности ЕНП (Европейской народной партии. – Ред.)", – говорится в сообщении.

В Германии 23 февраля состоятся досрочные выборы в Бундестаг, вызванные развалом трехпартийной федеральной коалиции во главе с Олафом Шольцем.

Немецкий альянс христианских демократов (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС) лидирует в опросах, но с небольшим отрывом от ультраправой "Альтернативы для Германии".

Ранее "АдГ" открыто поддержал американский миллиардер Илон Маск, приближенный к Дональду Трампу. Он также провел разговор с лидером "АдГ" Алис Вайдель на своем X (Twitter).