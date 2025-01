Глава МИД Италии призвал итальянцев в Германии поддержать консерваторов

Партия "Вперед, Италия!" министра иностранных дел страны Антонио Таяни обратилась с необычным призывом к итальянцам, которые живут в Германии, проголосовать на выборах за консерваторов из ХДС/ХСС.

Об этом итальянская партия написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В сообщениях на итальянском и немецком языках, которые сопровождает фото Таяни с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, "Вперед, Италия!" призывает "всех итальянцев, проживающих в Италии, поддержать ХДС/ХСС на парламентских выборах 23 февраля".

FI invita tutti gli italiani che vivono in Germania a sostenere la Cdu/Csu alle elezioni parlamentari del 23 febbraio. Inizia la mobilitazione dei dirigenti e militanti di FI in 🇩🇪 per sostenere @_FriedrichMerz e i nostri amici della Cdu/Csu, nel solco dei comuni valori del @EPP. pic.twitter.com/CHGkTAhyAX

